Santa Casa vai receber R$ 240 mil de emendas para aquisição de ultrassom

A Santa Casa de Campo Grande vai receber R$ 240 mil em recursos para comprar um novo aparelho de ultrassonografia moderno. O dinheiro é de emendas parlamentares estaduais e vai garantir o equipamento para a linha materno-infantil do hospital. A assinatura das emendas ocorreu nesta quarta-feira (14), na Governadoria.

A emenda foi indicação dos deputados estaduais Cel. David e Neno Razuk. No evento que contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, o hospital foi representado pela vice-presidente, Alir Terra Lima. Ela agradeceu a iniciativa.

“Hoje é um dia muito importante para nós, pois com a liberação deste recurso conseguiremos adquirir um aparelho que ajudará no tratamento de gestantes com doenças intrauterinas, e assim poder tratar os bebês antes mesmo do nascimento”, destacou Alir. O valor vem do FIS (Fundo de Investimento Social). (Com assessoria)