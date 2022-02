Sanesul emitirá novas contas de água após reclamações de clientes

Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), irá emitir novas contas de água após a verificação de irregularidades no valor do consumo de alguns clientes. Em nota oficial divulgada na última semana a empresa esclareceu que o transtorno foi provocado por um ataque hacker ocorrido no dia 26 de dezembro que deixou o sistema totalmente fora do ar, comprometendo o banco de dados.

Após o incidente, diversos clientes entraram em contato com a empresa para registrar reclamações de contas de água com valores muito acima do registrado em meses anteriores.

Segundo a nota assinada pelo diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, o ocorrido foi uma situação atípica. “A Sanesul ressalta que esse foi um fato excepcional, alheio a vontade da companhia e por isso solicita a compreensão de todos nessa fase de instabilidade, pois nosso compromisso é com a transparência e respeito aos nossos clientes”, destaca o documento.

Ainda conforme a empresa, todos os canais de atendimento seguem funcionando normalmente, call center 0800 067 6010, aplicativos e escritórios locais.

(Com assessoria)