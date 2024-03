Saiu! Aposta de Goiânia acerta Mega-Sena e receberá R$ 206,4 milhões

Uma aposta feita na cidade de Goiânia (GO), acertou as seis dezenas do concurso nº 2.696 da Mega-Sena. Após quase duas horas de atraso devido a problemas operacionais, o sorteio foi realizado na noite de terça-feira (5), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram 04 -13 – 18 – 39 -55 – 59 e o acertador receberá o prêmio de R$ 206,4 milhões. A quina também premiou 287 pessoas, e cada uma receberá R$ 39.392,16. Já os 16.669 acertadores da quadra receberão R$ 968,91, cada.

O próximo sorteio será realizado na quinta-feira (7) e as apostas poder ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. O prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Com informações da Agência Brasil.

