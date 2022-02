SAD divulga resultado da prova de títulos para professores temporários

Foi divulgado nesta quinta-feira (10) pela SAD (de Estado de Administração e Desburocratização), o resultado preliminar da prova de títulos do processo seletivo para professores temporários.

Conforme edital, o candidato poderá interpor novo recurso por discordância do resultado preliminar da Avaliação Curricular (Prova de Títulos), no período entre as 8 horas do dia 10 de fevereiro e as 23 horas e 59 minutos do dia 11 de fevereiro de 2022 de acordo com o horário oficial de Mato Grosso do Sul, por meio site acessando a respectiva Área do Candidato.

Após as 23 horas e 59 minutos do dia 11 de fevereiro de 2022, o sistema de interposição de recursos será fechado, ficando o candidato, partir desse horário, impossibilitado apresentar eventuais recursos.

Recursos

Os recursos interpostos contra o novo resultado preliminar da Avaliação Curricular (Prova de Títulos), deverão conter relatório e motivação, estarem devidamente fundamentados, escritos de forma clara e objetiva e instruídos com as razões que justifiquem a revisão pretendida, sob pena de não conhecimento.

Com a assessoria