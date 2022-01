SAD convoca aprovados em processos seletivos da saúde e segurança pública

A edição desta sexta-feira (28), do Diário Oficial do Estado tornou pública a convocação dos candidatos aprovados nos processos seletivos da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e da Secretaria de Saúde em Mato Grosso do Sul.

A primeira publicação trata da convocação de um candidato habilitado para a função de farmacêutico, que exercerá atividades no município de Corumbá, em uma unidade vinculada à Agepen. O segundo edital diz respeito ao Processo Seletivo da Saúde e traz a relação dos candidatos convocados para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação. Conforme a publicação, os aprovados irão ocupar os cargos de Administrador, Contador, Direito, Enfermeiro, Farmacêutico, Bioquímico e Médico.

Os candidatos aprovados em ambos editais devem comparecer na data indicada à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na Secretaria de Saúde, localizada na Avenida do Poeta s/n, Bloco 7, no Parque dos Poderes em Campo Grande. O edital completo está disponível pelo site imprensaoficial.ms.gov.br.