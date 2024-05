Sábado tem probabilidade de chuvas e baixas temperaturas em grande parte de MS

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica muitas nuvens e possibilidade de chuvas principalmente nas regiões centro-Sul, sudoeste e oeste do Estado, com acumulados entre 20-30mm.

Além disso, as amplitudes térmicas são pequenas, ou seja, ocorre pouca diferença entre a temperatura mínima e máxima. Ainda, o tempo fechado reforça a sensação de frio em grande parte de Mato Grosso do Sul.

Os termômetros em Campo Grande marcam 14ºC inicialmente e chegam aos 16ºC ao longo do dia. Em Dourados, a mínima é de 11ºC e a máxima de 15ºC. Na região Sul-fronteira, Ponta Porã amanhece com 9ºC e registra 12ºC à tarde. Anaurilândia, no leste do Estado, apresenta variação entre 14ºC e 18°C.

No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba iniciam o sábado aos 17ºC, com máximas de 23ºC e 25ºC, respectivamente. Na região norte, Coxim e Camapuã registram temperaturas semelhantes, entre 16ºC e 22ºC.

Corumbá e Aquidauana, no Pantanal, marcam 14ºC pela manhã, com máximas respectivas de 16ºC e 17ºC. Em Porto Murtinho, na região sudoeste, a mínima é de 12ºC e a máxima de 14ºC.

Com Informações do CEMTEC

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram