Sábado é de Sol e instabilidades em MS

Nesta tarde e a noite e ao longo do domingo, a aproximação de uma frente fria irá favorecer a formação de instabilidade, principalmente na região sul

Neste sábado (07), a previsão indica sol com variação de nebulosidade e elevação das temperaturas, que podem alcançar valores entre 35°C e 38°C, especialmente nas regiões sul, sudoeste e sudeste de Mato Grosso do Sul.

Por outro lado, nas regiões centro-norte, norte, nordeste do estado podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Nesta tarde e a noite e ao longo do domingo (08), a aproximação de uma frente fria irá favorecer a formação de instabilidade, principalmente na região sul do estado.

Essas regiões do estado demandam atenção devido aos altos acumulados de chuva dos últimos dias, elevando significativamente o risco de alagamentos, enxurradas e elevação rápida do nível de rios, especialmente em áreas urbanas, regiões rebaixadas e locais com drenagem deficiente.

Diante desse cenário, recomenda-se atenção redobrada no trânsito, evitar áreas alagadas, não atravessar vias inundadas e monitorar áreas suscetíveis, mantendo acompanhamento contínuo das atualizações meteorológicas e dos avisos dos órgãos oficiais.

Os ventos atuam do quadrante norte com velocidades que variam entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 60 km/h

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 21-23°C e máximas entre

33-38°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 24-26°C e máximas entre 34-37°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 20-23°C e máximas entre 29-37°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 20-22°C e máximas entre 29-31°C.

