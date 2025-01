Sábado de sol e calor: clima será de tempo quente e seco, mas com possibilidade de chuva em MS

A previsão do tempo para este sábado (25) aponta para um dia com predominância de sol e variação de nebulosidade em várias regiões. Esse cenário é consequência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que tem influência direta sobre as condições climáticas da região. Como resultado, espera-se um clima mais quente e seco, com temperaturas elevadas, níveis de umidade do ar mais baixos e chuvas localizadas.

As temperaturas devem variar entre 36°C e 39°C, com a umidade relativa do ar ficando entre 20% e 40%. Apesar disso, a combinação de calor e umidade pode provocar pancadas de chuva típicas do verão, com precipitações ocorrendo em algumas áreas, enquanto outras, vizinhas, podem apenas registrar aumento de nuvens. Em alguns casos, há possibilidade de chuvas fortes, com tempestades, raios e rajadas de vento.

As temperaturas mínimas para as regiões sul, leste e sudeste do estado ficam entre 22°C e 24°C, e as máximas entre 32°C e 36°C. Nas áreas sudoeste e pantaneira, as mínimas variam de 25°C a 27°C, enquanto as máximas podem atingir entre 36°C e 39°C. No bolsão e norte, as mínimas ficam entre 23°C e 25°C, com máximas de 33°C a 36°C. Para Campo Grande, as mínimas variam entre 22°C e 24°C, e as máximas entre 33°C e 35°C. Quanto aos ventos, devem ser moderados e variáveis em grande parte do estado, com predominância de ventos do norte, alcançando velocidades de 40 a 60 km/h. Além disso, rajadas de vento podem ultrapassar os 60 km/h pontualmente.

Com informações da CEMTEC