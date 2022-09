Sábado amanhece com temperatura amena e poucas nuvens

Neste sábado (24), a capital amanheceu com temperatura de 17°C e poucas nuvens. A previsão do tempo para o dia é de tempo estável, com sol e variação de nuvens. Ao longo do dia, haverá um leve aumento na temperatura, mas ainda permanece a sensação de frio, principalmente durante a noite e ao amanhecer.

Segundo o boletim da CEMTEC/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), espera mínima de 13°C e máxima de 27°C. Entre a noite de sábado e madrugada de domingo existe a possibilidade de retorno das chuvas no sul do estado.

O boletim também prevê temperaturas baixas, com valores entre 9-11°C, nas regiões sul e leste do estado. Porém, o destaque é o aumento gradativo das temperaturas ao longo do dia, com máximas que podem atingir os 33°C na região norte do estado.

Os ventos sopram do quadrante leste, com rajadas de vento entre 40-60Km/h.