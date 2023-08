Rodovia que liga Campo Grande a Bonito recebe sinalização

As obras de pavimentação da Estrada do 21, que prometem encurtar em 40 quilômetros a viagem entre Campo Grande e Bonito, estão em pleno andamento, de acordo com a constatação feita pelo secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), durante sua visita de inspeção aos trabalhos nesta semana.

Peluffo percorreu o trecho que abrange desde Anastácio até Bonito, com o intuito de acompanhar de perto o progresso das obras. “O primeiro lote está praticamente finalizado, recebendo os toques finais de pintura e sinalização vertical. Apresenta uma qualidade excelente. No segundo lote, estamos aplicando a camada de asfalto e em breve iniciaremos o processo de pintura nessa parte da rodovia”, relatou Peluffo.

Nesse projeto ambicioso, cerca de 100 quilômetros da estrada estão sendo pavimentados entre o “Posto do 21”, em Anastácio, e Bonito. A empreitada é dividida em quatro frentes de trabalho e demandou um investimento de mais de R$ 320 milhões. “Esse investimento é de grande relevância para toda a região, impactando não apenas o setor turístico, mas também a pecuária de Aquidauana e Anastácio. É uma iniciativa que traz desenvolvimento para uma área que engloba o turismo e os negócios”, destacou o secretário.

A Estrada do 21, oficialmente denominada MS-345, também está destinada a expandir as possibilidades do turismo em Aquidauana e seus arredores, servindo como uma rota para os viajantes que partem de Campo Grande com destino a Bonito. “Essa nova estrada permitirá que as pessoas façam paradas em Aquidauana e explorem a riqueza de atrativos locais, como Piraputanga, Paxixi e outros pontos de interesse”, explicou o governador Eduardo Riedel. “Nossos esforços estão concentrados nos municípios, pois é lá que as pessoas vivem e se conectam com o espírito de Mato Grosso do Sul”, completou o governador.

Conforme dados divulgados pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), órgão responsável pela fiscalização das obras, os quatro lotes de pavimentação da Estrada do 21 alcançaram índices de execução de 87,20%, 65%, 69,13% e 83,21%, respectivamente. Em média, a pavimentação dos 100 quilômetros da rodovia já atingiu mais de 76% de conclusão.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.