Residência pega fogo após morador deixar fogão a lenha aceso na Capital

Uma residência pegou fogo após o proprietário deixar o fogão a lenha aceso, na manhã desta sexta-feira (25), na rua Palestra Itália, no Bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

O morador saiu para trabalhar e esqueceu algumas madeiras com faíscas no fogão, que com o calor começou a queimar e subiu para o teto da casa. Os vizinhos viram o fogo e se organizaram para contê-lo.

Uma vizinha pulou a cerca da residência e com ajuda da população apagaram o fogo. Apesar das perdas materiais, não houve feridos.

O corpo de bombeiros foram acionados para fazer o trabalho de rescaldo.

(Com Itamar Buzzatta)