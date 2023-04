Renovação da CNH em MS agora permite acesso à versão digital em apenas duas horas

Graças aos avanços tecnológicos implementados pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) nos últimos anos, agora é possível renovar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em Mato Grosso do Sul e ter acesso à CDT (Carteira Digital de Trânsito) em até 2 horas após a realização do exame médico.

Após a renovação da CNH, a versão física é impressa em até 48 horas e enviada pelos Correios para o endereço do condutor, com um prazo de entrega estimado de 3 a 5 dias úteis. É crucial que o condutor mantenha seus dados pessoais, como endereço, telefone celular e e-mail, atualizados no site do Detran para garantir uma entrega adequada. Além disso, o endereço de e-mail atualizado é essencial para baixar a versão digital da carteira de motorista, a CDT (Carteira Digital de Trânsito).

A meta do diretor presidente da autarquia, Rudel Trindade, é modernizar cada vez mais os serviços. “Não basta que nossos serviços sejam modernos, o mais importante é que eles sejam de fácil acesso. Temos hoje 95% dos nossos serviços nos meios digitais. Nós temos em MS a primeira Agência Digital do País. Mas nossos avanços não param por aí, pois é uma determinação do governador Eduardo Riedel, que a gente continue atuando por um Detran mais eficiente e mais próximo do cidadão”.

Como realizar a renovação

O processo de renovação da CNH começa com a abertura do serviço no Portal de Serviços (https://www.meudetran.ms.gov.br/), onde é possível escolher entre a renovação normal ou a renovação para exercer atividade remunerada (EAR). Em seguida, é necessário emitir e pagar a guia, agendar os exames psicológico (se necessário) e médico. Para condutores das categorias C, D e E, também é obrigatório passar pelo Exame Toxicológico.

Na cidade de Campo Grande, há a possibilidade de conseguir uma vaga para o mesmo dia em algumas agências, mas é importante que o cidadão compareça ao local no dia e hora marcados com 30 minutos de antecedência para a captura da imagem. Além disso, é necessário preencher e assinar previamente o questionário médico.

CNH´s vencidas

Apesar da facilidade para renovar a CNH em Mato Grosso do Sul, existem atualmente 285.081 documentos vencidos. É importante ressaltar que dirigir com uma CNH vencida há mais de 30 dias é considerado uma infração gravíssima, sujeita a uma multa no valor de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira de habilitação.

