Renda extra: prefeitura abre vagas em 35 cursos para confecção de itens natalinos

O natal está chegando e muitas pessoas buscam formas de fazer uma renda extra e sair do ‘aperto’, para ajudar nas despesas de fim de ano. Uma opção são os cursos natalinos, organizados pela prefeitura da Capital de forma gratuita, nas 26 unidade de Cras, Centros de Convivência e Centros de Convivência do Idoso. Com os cursos os alunos podem aprender a confeccionar artesanatos, cupcakes, panetones entre outros.

Para este ano, a equipe da Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania elaborou, além dos tradicionais cursos e oficinas de panetone e cupcake natalino, também prepararam uma novidade na área de artesanato. Pensando em oferecer um produto de baixo custo, a gerente Mirian Varela criou uma Mamãe Noel de tecido, que tem como estrutura um pote de vidro, o que barateia a produção e garante maior lucro nas vendas.

A ideia é uma opção econômica também para presentear, já que é possível colocar todo tipo de produto, inclusive comestível, dentro do vidro. A novidade promete ajudar a incrementar a renda de quem busca uma opção criativa para, inclusive, comercializar produtos como biscoitos. “Se a pessoa já trabalha com a venda de algo comestível, o pote de Mamãe Noel ajuda a valorizar o produto”, disse Mirian.

No curso, ministrado pelos professores Keila Martins e Silvia Semeão, o aluno vai aprender técnicas de corte de tecido, cópias de moldes, combinação de cores, técnicas de enchimento, de desenho facial, confecção de cabelos de bonecas, moldes de laço e costura a mão. Nas oficinas de panetone, os instrutores Izabel Joventina e Fermino Rui Dias de Oliveira irão abordar relações humanas, ética no trabalho, noções básicas de higiene, confecção de panetone tradicional e de frutas.

Para os alunos que realizarem o curso de cupcake, os dois instrutores ensinarão noções de higiene, receita da massa e do merengue suíço, montagem e decoração, empreendedorismo, precificação, técnicas de venda e tipos de embalagens.

A equipe da GTAC já tem 35 cursos e oficinas agendados que terão início este mês e a expectativa é certificar 1.050 alunos apenas nos cursos e oficinas natalinas.

Oportunidades

Desde janeiro, a Prefeitura por meio da SAS, já realizou, até o momento, 78 cursos e oficinas nas mais diversas áreas, desde culinária até beleza, passando pelo artesanato, certificando 2.348 alunos. O objetivo é incentivar a geração de renda e oportunizar às pessoas a desenvolverem habilidades profissionais melhorando a realidade financeira familiar.

Além de ser uma oportunidade de geração de renda para as famílias, as capacitações são organizadas em um ambiente acolhedor, que incentiva o empoderamento dos participantes. As aulas são gratuitas, assim como todo material disponibilizado em sala. Neste ano a equipe da GTAC buscou inovar com cursos sugeridos pela própria comunidade dos territórios onde estão inseridas as unidades. Entre as novidades que abriram portas para os usuários empreenderem estão os cursos de suspiro e quindim, oficina de sonho, automaquiagem, amigurumi, oficina de torrone e luminária em barbante.

Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314 4482 ramal 6034.