Rede de supermercados oferece mais de 50 vagas de emprego para contração imediata

Nesta quarta-feira é realizado no Ford Atacadista da Coronel Antonino o Funsat Atende, que disponibiliza mais de 50 vagas de emprego para contratação imediata na rede de supermercados do Grupo Pereira, em Campo Grande, para quem busca inserção no mercado de trabalho.

No local, o interessado nas vagas disponíveis terá que pegar uma senha e preencher uma ficha de identificação. Em seguida a pessoa irá ser atendida pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) onde será criado a carteira de trabalho digital , que intermediará a contratação.

Após essas etapas o candidato aprovado irá ser encaminhado diretamente para o Recursos Humanos da empresa. As vagas disponíveis são para Repositor, Caixa, Estoque, Auxiliar de Perecíveis e promotor de cartão Vuon. É preciso levar documentos pessoais carteira de trabalho e comprovante de residência.

Ainda esta semana a Funsat Atende irá realizar ações ainda esta semana: amanhã terá ação no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas III e sexta-feira (22) será no CRAS do InduBrasil, com mais de mil vagas ofertadas.

A Funsat divulga diariamente vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). Se o candidato não possuir cadastro, é necessário que o mesmo compareça na sede da Fundação.

Serviço

Local: Fort Atacadista Coronel Antonino;

Endereço: Rua: São Borba, 586, Bairro Coronel Antonino. Campo Grande – MS;

Data: 20 de julho (quarta-feira);

Horário: das 8h às 14h;

Informações: Funsat – 4002-0585 ou Rua 14 de Julho 992 Vila Glória.

Confira mais informações na reportagem de Fernanda Marques e Berlim Calderão: