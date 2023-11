Racha entre veículos em avenida termina com duas mulheres atropeladas

Duas mulheres ficaram feridas na madrugada de ontem (5), após serem atropeladas por veículos que participavam de um racha nas avenidas Dom Redovino e Norte Sul, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. As vítimas foram encaminhadas ao hospital, que segue em observação em estado grave.

Imagens que circulam pelas redes sociais, mostram dois veículos saindo em alta velocidade e um terceiro, que aparentemente não participa da ação.

Conforme informado pelo site Dourados News, um dos veículos ao se aproximar de um condomínio de luxo, estaciona na frente do residencial e duas pessoas descem e fica ao redor do carro. Momento depois, um dos veículos aparece e atinge as garotas. O impacto é tão forte que uma das palmeiras que estavam plantadas no condomínio é derrubada.

Até o momento não há nenhuma informação sobre o estado de saúde das vítimas. Os envolvidos que participaram do racha, segue sem identificação.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.