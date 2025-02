Quintou com emprego: Funsat oferece 1,8 mil vagas nesta quinta-feira (20)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 1.878 oportunidades de emprego para 181 áreas profissionais diferentes nesta quinta-feira (20), em 248 empresas de Campo Grande. Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para de açougueiro (17 vagas), atendente de lojas e mercados (20 vagas), auxiliar de limpeza (112 vagas), jardineiro (16 vagas), magarefe (40 vagas), 27 postos para contratações de pedreiro, entre outros.

Para as 999 seleções de perfil aberto, há 68 atividades profissionais, em entrevistas de emprego nas quais não se requisita ao candidato experiência na função. O campo que tem como maior recrutamento, a procura por repositor em supermercados, com 165 vagas, além ainda das 154 vagas para auxiliares nos Serviços de Alimentação.

Vale lembrar que na Fundação, os profissionais do público PCD (Pessoa com Deficiência), possuem tratamento prioritário, e nesta data contam com 23 anúncios. Na modalidade, só para operador de Telemarketing Ativo e Receptivo, são 10 vagas.

Para concorrer a alguma das oportunidades, é preciso estar em dia no cadastro administrado pela Funsat, que viabiliza, por meio da Prefeitura de Campo Grande, o acesso às cartas de encaminhamento do Sine (Sistema Nacional do Emprego). Saiba mais pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800, ou em visita no órgão, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Veja abaixo a relação dos anúncios por profissão: