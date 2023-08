Quilo do coxão mole custa até R$ 40,98 nos supermercados da Capital

Bife com batata frita, quem não gosta? Mas, ultimamente, para ter a iguaria nas refeições o consumidor tem que desembolsar, pelo menos, R$ 40,98 no quilo do coxão mole. O preço médio identificado é de R$ 35,42 e a variação de 46,88%. Os dados fazem parte da pesquisa de preço feita pelo jornal O Estado, em seis supermercados de Campo Grande.

Já o frango congelado tem salvado na hora das compras no mercado, podendo ser encontrado por R$ 6,89 no Atacadão e por R$ 12,98 no Comper (88,39%). O preço médio calculado é de R$ 10,30.

Por falar em batata frita, o quilo da batata teve uma variação de 66,89% sendo encontrado custando R$ 2,99 no Atacadão e R$ 4,99, no Comper. O preço médio ficou em R$ 4,28.

Alimentos da mercearia, como o arroz de 5 kg custa R$ 23,15, no Comper e R$ 17,89, no Atacadão. A variação é de 29,40% e o preço médio, R$ 20,27.

Feijão de 1 kg apresentou variação de 32,72%, custando R$ 6,49 no Nunes e R$ 4,89, no Atacadão. A média para o produto é de R$ 6,01. O macarrão custa entre R$ 4,55, no Comper e R$ 3,89, no Nunes. A variação aponta 16,97% e a média é de R$ 4,17.

Extrato de tomate, de 310 gramas, teve média de R$ 6,44 entre os supermercados pesquisados. É encontrado a R$ 4,99 no Atacadão e R$ 7,59, no Pires e Nunes. A variação calculada é de 52,10%.

O leite integral de 1 litro está sendo vendido por R$ 5,39 no Fort e por R$ 5,99, no Nunes. A variação é de 11,12% e o preço médio, R$ 5,60.

Limpeza e higiene

O papel higiênico folha dupla com 12 unidades teve uma variação de 80,85%, custando R$ 19,90 no Atacadão e R$ 35,99, no Nunes. A média para o produto é de R$ 26,43.

O creme dental foi encontrado mais em conta no valor de R$ 4,89, no Fort e Atacadão, e no Nunes por R$ 5,99. A variação calculada é de 22,49%, enquanto o preço médio foi de R$ 5,31.

Tabela de preços

Por – Suzi Jarde

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.