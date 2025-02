Quarta-feira será de calor e chuva em Mato Grosso do Sul

Esta quarta-feira (26), promete ser de calor, mas também de chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul. São esperados acumulados significativos de chuva, acima de 30 mm/24h, com destaque para as regiões centro-norte, pantaneira e nordeste do Estado.

Conforme a meteorologia, a convergência de umidade, combinada ao deslocamento de cavados e aquecimento diurno, favorece o aumento da nebulosidade, com possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

São previstas temperaturas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 28-34°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 24-26°C e máximas entre 29-36°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 28-31°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21-23°C e máximas entre 27-29°C.