Quarta-feira de Cinzas será de altas temperaturas em MS

Esta quarta-feira (5), promete ser como os últimos dias: de muito calor. Conforme a Meteorologia, a máxima deve alcançar os 39°C em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), toda essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um amplo sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo mais quente e seco.

De forma pontual, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com maior destaque nas regiões norte e noroeste do estado.

São previstas temperaturas mínimas entre 21-25°C e máximas entre 30-39°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-26°C e máximas entre 28-37°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-25°C e máximas entre 31-39°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 30-35°C.

