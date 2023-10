Protesto pede por trânsito segura após acidente fatal em Dourados

Familiares, amigos e defensores de um trânsito seguro fazem uma manifestação pacífica em Dourados na manhã deste domingo (25), em memória de Thayller Ruan.

Em nota divulgada venho o lembrete: “Queridos condutores, é importante lembrar que o sinal vermelho no trânsito significa parar completamente. Não ultrapasse o sinal vermelho, mesmo que pareça não haver nenhum carro vindo na outra direção. Essa ação pode causar acidentes graves e colocar em risco a sua vida e a de outras pessoas. Além disso, respeitar as leis de trânsito é fundamental para garantir um trânsito seguro e mais justo para todos. Vamos dirigir com responsabilidade e respeitar as regras de trânsito. Juntos, podemos tornar as nossas ruas mais seguras para todos e não perder a convivência indesejada com pessoas que amamos”.

A ação acontece avenida Marcelino Pires 2311, frente a Ferragista. A manifestação pede trânsito mais seguro e atenção das autoridades.

Relembre o Caso

Um motociclista de 27 anos morreu na sexta-feira (21) após batida com um Chevrolet Tracker, na Vila Alba, em Dourados, a 233 quilômetros de Campo Grande. Thayller Ruan Alvez Ribeiro foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) inconsciente e levado ao Hospital da Vida, mas não resistiu.