Promotor de MS participará de Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente no Pará 

O Ministério Público do Estado do Pará (MP-PA), em Belém, sediará, de 24 a 26 de abril, a 22ª edição do Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente, como o tema “Amazônia e Mudanças Climáticas: uma atuação socioambiental estratégica e integrada”. O evento reunirá mais de 30 especialistas, acadêmicos, profissionais do direito, autoridades governamentais e representantes da sociedade civil para discussões sobre os desafios e soluções relacionados às mudanças climáticas no âmbito jurídico.

O evento, promovido pela Associação de Membros do Ministério Público do Meio Ambiente (ABRAMPA), em correalização com o Ministério Público do Estado do Pará MP-PA), tem como objetivo principal fomentar um debate qualificado sobre os principais problemas e desafios socioambientais no Brasil, e os possíveis caminhos e estratégias para o seu enfrentamento, o que inclui a abordagem de pesquisas, estudos e experiências exitosas.

Luciano Furtado Loubet, promotor de justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e coordenador do Projeto Matopiba,é umdos congressistas convidados. Luciano Furtado Loubet participará no dia de abertura do evento, no “Painel I: Atuação da Embrapa”.

A escolha da cidade de Belém para a realização desta edição do Congresso anual é muito representativa. “O Congresso acontece em um momento crucial, enquanto o Brasil se prepara para sediar a COP 30 e antecipa discussões que esperamos acompanhar e participar no próximo ano durante a conferência global para o clima, com temas importantes e urgentes para o enfrentamento das mudanças climáticas e de proteção dos biomas brasileiros”, afirma Alexandre Gaio, presidente da ABRAMPA.

A programação abordará, em oito painéis, temas diversos como a criminalidade ambiental organizada, o acesso à justiça ambiental, o combate ao desmatamento e à grilagem de terras públicas, a responsabilidade socioambiental na cadeia produtiva, papel do Ministério Público, entre outros assuntos de relevância na área.

Além dos painéis principais, o congresso também contará com lançamentos de obras jurídico-ambientais, reuniões paralelas de redes nacionais e internacionais de proteção jurídica ambiental, além da promoção de intercâmbios entre Ministério Público, órgãos públicos ambientais, academia, instituições do terceiro setor e representantes da sociedade civil e setores econômicos.

O evento conta com patrocínio de diversas instituições engajadas com o tema, entre elas o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (InpEV), Instituto Pragma, Banco do Estado do Pará (Banpará), Projeto de Fortalecimento da Resposta do Sistema de Justiça Criminal Brasileiro aos Crimes Florestais (CRIMFLO), Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) e a Associação Nacional de Membros do Ministério Público (CONAMP).

Com informações da Comunicação ABRAMPA. Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook eInstagram

Leia mais: