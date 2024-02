Projeto “Tarifa Zero” visa melhoria para o transporte público

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) apresentou um projeto de grande importância para a cidade de Campo Grande, propondo a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero no Transporte Coletivo Urbano. A iniciativa visa estabelecer uma frente suprapartidária, plural e permanente, com o intuito de garantir um transporte coletivo urbano público, gratuito e de qualidade.

De acordo com a parlamentar, a discussão sobre a viabilidade da tarifa zero no transporte coletivo urbano é mais do que necessária; é urgente. “Este é um tema intrinsecamente ligado ao conceito de justiça social, buscando distribuir os custos do transporte coletivo de forma solidária por toda a sociedade, não apenas por seus usuários diretos”, destaca.

A proposta segue o exemplo da Frente Parlamentar instituída pela Câmara dos Deputados, liderada pelo Deputado Washington Quaquá (PT/RJ), composta por parlamentares de diferentes partidos e representando diversos entes federados. Luiza Ribeiro ressalta a importância de a Câmara Municipal de Campo Grande unir-se a esse esforço, atuando de forma significativa na defesa, proposição, acompanhamento e apoio das iniciativas voltadas à construção de um sistema de transporte coletivo urbano público, gratuito e de qualidade.

Audiência Pública: Rumo à Tarifa Zero

Além da proposta da Frente Parlamentar, a vereadora Luiza Ribeiro também sugere a realização de uma Audiência Pública sobre o tema da Tarifa Zero. O evento está marcado para o dia 7 de março, na Câmara Municipal de Campo Grande, e contará com a participação do Deputado Federal Washington Quaquá (PT/RJ) e do Deputado Federal Jilmar Tatto (PR/SP), respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Frente Parlamentar da Tarifa Zero na Câmara Federal. A Deputada Federal Camila Jara (PT/MS) também estará presente, proporcionando um espaço de diálogo e reflexão sobre a implementação desta política pública crucial.

A participação ativa da comunidade e de representantes de diversos setores da sociedade, como usuários, trabalhadores, empresários e pesquisadores sobre mobilidade urbana, é essencial para enriquecer o debate e contribuir para a construção de soluções que visem a melhoria do transporte coletivo urbano de Campo Grande.

