Projeto promove oficina de artes para alunos da região do Maria Aparecida Pedrossian

A Águas Guariroba entregou ontem (30) os certificados de conclusão da Oficina de Artes promovida pelo Projeto Expressaê para alunos da rede pública de ensino da região da Maria Aparecida Pedrossian. A entrega foi realizada na sede da AMAP (Associação de Moradores da Maria Aparecida Pedrossian).

O projeto é realizado pela Coordenação de Responsabilidade Social da concessionária que também promoveu uma seleção de desenhos da oficina, que serão votados nas redes sociais. O autor do desenho com maior número de curtidas, será convidado para participar da pintura dos muros da unidade elevatória de água realizada em parceria com a artista plástica, Grazieli de Souza Romero.

Para a coordenadora de Responsabilidade Social da Águas Guariroba, Bia Rodrigues, o projeto Expressaê é mais uma ação da concessionária que estimula e amplia o desenvolvimento de trabalhos voltados à educação nos bairros de Campo Grande.

“O Projeto Expressaê veio com objetivo de valorizar a arte e a cultura urbana, com a proposta de oficinas de pintura (como grafite e outras técnicas) para jovens de 13 a 21 anos, visando capacitar esse público sobre a importância da arte, bem como diminuir o índice de vandalismo e pichação em áreas públicas e privadas de Campo Grande, principalmente nas áreas onde estão localizadas as unidades da concessionária Águas Guariroba, como caixas d’água, poços, muros que cercam instalações da empresa. O resultado foi muito além das nossas expectativas, e cada desenho feito por eles que hoje estão no concurso cultural mostra que o projeto além de capacitar, trouxe a oportunidade de cada aluno expor a sua arte e talento em forma de pintura, tendo outro olhar para a arte a partir de agora.”

Professora durante a Oficina de Desenho, a artista Grazieli de Souza Romero destacou o projeto e a importância de estimular a criança desde cedo a conhecer o mundo das artes, despertando também as habilidades de cada um no campo das artes.

“Foi maravilhoso participar de um projeto que estimula a arte com a imaginação e desenvolvimento dos adolescentes. Nesses 18 anos de carreira, foi uma das ações mais especiais que participei. Com a Oficina pude acompanhar como os adolescentes se interessam pela arte, despertando a curiosidade sobre o tema e estimulando a busca por mais informações”, destacou Grazieli.

“Me inspirei nas araras porque é um animal que eu gosto muito. Já tinha tentado fazer em outro curso, mas acabei saindo, e agora consegui na oficina. Gostei muito de participar do curso principalmente por poder ser eu mesma durante o desenho”, disse Maria Luisa Lacerda Lima, de 12 anos, e aluna da Oficina de Desenho.

Os desenhos da Oficina estão no álbum do perfil do Facebook da Água Guariroba. O autor do desenho mais curtido participará da pintura do muro do reservatório localizado no bairro Maria Aparecida Pedrossian. Confira os desenhos no link.