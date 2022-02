Projeto promove a castração de animais em escolas municipais da Capital

Com objetivo de reduzir o número de animais abandonados que vivem nas escolas municipais e Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) de Campo Grande, a Prefeitura Municipal, por meio da Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal), inicia a partir desta terça-feira (8), o Projeto CED (Capturar, Esterilizar e Devolver) nas Escolas que realizará a castração de cães e gatos que vivem nas escolas. A primeira ação do projeto ocorrerá na Emei Indubrasil com 4 felinos.

A iniciativa consiste em capturar os animais que estão nas escolas, tanto cães, quanto gatos, e encaminhá-los para clínicas credenciadas que irão realizar o processo de castração. O animal também será vacinado contra a raiva, microchipado e no casos de felinos será feito uma marcação na orelha. Após o processo, o animal retornará à escola ou Emei.

Subsecretária do Bem-Estar Animal, Ana Cristina Camargo destaca a importância do projeto. “Como a maioria são felinos, é uma dificuldade maior principalmente para capturá-los. O projeto CED é muito importante, pois evita doenças, a reprodução desenfreada desses animais e consequentemente o abandono, além de conscientizar nossas crianças sobre o bem-estar animal”, explica.

Um levantamento realizado pela Subsecretaria idêntica de 90 felinos que residem nas escolas e Emeis municipais, 30 foram considerados animais dóceis e 60 não dóceis.

Os animais são classificados em grupos para facilitar a captura, no grupo de animais não dóceis é utilizado uma armadilha chamada gatoeira. Conforme a Subea, o número ainda aumentará de acordo com o levantamento nas escolas.

O projeto prevê ainda a distribuição de materiais educacionais nas escolas com objetivo de promover a conscientização, após os procedimentos a escola também receberá uma placa citando a participação no projeto em que o animal é monitorado pelos Programas e Projeto da Subsecretaria.

(Com assessoria)