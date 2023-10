Projeto Família Acolhedora, em Dourados, está com inscrições abertas até o final do mês

Serviço tem apoio do Ministério Público e propicia o acolhimento de crianças e adolescentes que sofrem abandono e maus tratos

A Prefeitura de Dourados, através da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), está com as inscrições abertas para as famílias que desejam ingressar no projeto social “Família Acolhedora”. O serviço, com apoio do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), propicia o acolhimento de crianças e adolescentes que sofrem abandono, maus-tratos, abuso sexual, negligência grave ou ainda cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidados e proteção.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 13h, na sede do Serviço Família Acolhedora, na Rua Hiran Pereira de Matos, 1520, Vila Mary, ou pelo telefone 99600-8026 e e-mail: [email protected].

Segundo o edital de chamamento, o Serviço Família Acolhedora tem por finalidade o atendimento à criança e ao adolescente, na modalidade de acolhimento familiar, em forma de guarda subsidiada, na faixa etária de zero a 18 anos incompletos, que necessitem ser afastadas da família de origem.

Para fazer parte do projeto social, algumas regras devem ser seguidas, como ter 21 anos ou mais, não importa o gênero e o estado civil; Precisa ter renda financeira; Precisa morar em Dourados; Apresentar documentos pessoais; Apresentar atestado médico de saúde física e mental.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Daniela Hall, as famílias cadastradas são selecionadas para acolher em sua residência a criança ou adolescente por um período definido pela Justiça. “É importante ressaltar que a família interessada tem que ter disponibilidade de tempo, interesse em dedicar-se aos cuidados e proteção à criança ou adolescente acolhido”.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

