Programa UEMS na Comunidade acontecerá sábado no bairro Moreninha II

No próximo sábado (25) acontece a 11ª edição do programa UEMS na Comunidade, das 13h às 17h, na Associação dos Moradores do Bairro Moreninha II. O evento é realizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC), para levar atendimento em diversas áreas à população local.

A caravana do UEMS na Comunidade tem suporte do Governo de Mato Grosso do Sul, via Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

Os participantes do evento poderão participar do Programa de Segurança Alimentar; Energia Social (isenção de tarifa e impostos na conta de luz); MS Supera (Incentivo a Permanência no Ensino Profissionalizante ou Superior); Cuidar de quem Cuida, Van de Direitos (com informações jurídicas); além de exposições de atividades do Senai, divulgação e matrículas para cursos gratuitos.

Para isso, a UEMS tem parceiros como a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), o Procon Estadual, a Defensoria Pública, a Secretaria Estadual de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) e o Senai.

A professora Erika Kaneta Ferri, pró-reitora da PROEC, explica que o programa UEMS na Comunidade “é um potente catalisador e uma excelente vitrine de oportunidades para os nossos jovens e toda a comunidade conhecer nossas potencialidades e o que a universidade tem produzido. Além disso, serão ofertados serviços e atividades com o foco no bem-estar e na melhoria da qualidade de vida da população”.

Serão propostas atividades que visam um momento de encontro sensorial com a UEMS, com os cursos, com os professores e técnicos, com outros estudantes. “É um momento de experimentação (com propostas e atividades práticas), ou seja, de viver experiências com diversas áreas do conhecimento, proporcionando-lhes insights valiosos sobre suas opções educacionais e inspirando-os a buscar o ensino superior”, acrescenta a pró-reitora.

UEMS em diálogo e ação com as comunidades

Um dos eixos do programa é aproximar as pessoas comuns dos projetos institucionais, dos cursos e atividades de extensão desenvolvidas, bem como apresentar os resultados dos investimentos na UEMS. Ao mesmo tempo, a instituição é contemplada ao atrair potenciais estudantes, promovendo um encontro com este público, mostrando oportunidades e potencialidades da universidade.

Entre as ações que a comunidade acadêmica irá desenvolver no sábado, teremos os acadêmicos de engenharia ambiental e sanitária, com a apresentação de modelos de sustentabilidade comunitária e farão demonstração do tratamento de estação de água.

Já os estudantes de letras, devem mostrar jogos em inglês para estimular o aprendizado da língua estrangeira. Também haverá oficina de adubação orgânica, instruções sobre direito do consumidor, capacitações, lazer, cultura e entretenimento para a população.

Participe você também, convide familiares e amigos para estarem no início da tarde deste sábado, dia 25 de maio, na Rua Anaca, 320, Moreninha II – Associação dos Moradores. Siga as redes sociais @uemsoficial e @uemsnacomundiade no Instagram.

Com Informações Agência Gov MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: