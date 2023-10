Programa MS Moradia busca ajudar população na compra da casa própria

Nesta sexta-Feira (23), O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou o lançamento do Programa MS Moradia e do projeto Bonus Moradia, iniciativas que visam auxiliar a população a adquirir a casa própria meio de financiamentos acessíveis. Com um investimento total previsto de R$ 400 milhões, sendo R$ 45 milhões de contrapartida estadual pela Agência de Habilitação Popular de Mato Grosso do Sul (agehab), essas ações têm o objetivo de melhorar as condições de moradia no estado.

O projeto bônus moradia beneficiará pessoas com renda familiar entre R$ 1,5 mil e R$ 6,5 mil, oferecendo subsídios que variam de R$ 6 mil a R$ 25 mil. A previsão é que ainda este ano, sejam contratadas 2.210 unidades habitacionais com custo máximo de R$ 208 mil. O valor dos empreendimentos pode variar conforme a população municipal e as regras de financiamento, podendo ser a partir de R$ 142 mil.

Dentre as cidades contempladas pelo programa, destacam-se Campo Grande, que terá 770 moradias disponíveis, e Dourados, com 250 unidades habitacionais. Além disso, outros 20 municípios do interior também serão contemplados com essas ações.

O subsídio de até R$ 25 mil será destinado para auxiliar os cidadãos a adquirirem uma casa própria por meio de financiamento disponível no mercado imobiliário. Esse valor poderá ser utilizado como entrada na compra da unidade habitacional desejada. No entanto, para receber o subsídio, é necessário cumprir algumas exigências, como comprovar a renda nos limites estabelecidos e não possuir outra casa em seu nome, além de não ter sido beneficiado por outros programas habitacionais.

O Projeto Bônus Moradia é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado, municípios, Governo Federal, empresas do ramo de construção civil e organizações da sociedade civil. Os recursos para esse projeto serão provenientes de financiamento e subsídio do FGTS, orçamento da União, orçamento do Estado e orçamento do município, demonstrando a união de esforços para promover o acesso à moradia digna para a população de Mato Grosso do Sul.

O lançamento do Programa MS Moradia e do Projeto Bônus Moradia ocorrerá às 11h no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA/MS), localizado na Rua Sebastião Taveira, 268, Bairro São Francisco. Essa iniciativa representa um passo importante para garantir melhores condições de moradia aos cidadãos sul-mato-grossenses, fortalecendo o desenvolvimento social e econômico do estado.

