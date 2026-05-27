Programa Habitacional vai melhorar 19 moradias em Campo Grande

Inciativa tem investimentos do Governo Federal e fará intervenções para transformar as condições de moradia e garantir mais segurança, conforto e dignidade no dia a dia dos beneficiados

Dezenove famílias de Campo Grande vão ter as casas reformadas e adaptadas por meio do Programa Periferia Viva – Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, do Ministério das Cidades. A iniciativa prevê intervenções que vão transformar as condições de moradia e garantir mais segurança, conforto e dignidade no dia a dia dos beneficiados.

As melhorias incluem obras como construção e reforma de banheiros, instalação elétrica, adequações estruturais, revestimento, pintura, forro em PVC e implantação de fossas sépticas, de acordo com a necessidade de cada residência.

O programa é voltado a famílias em situação de vulnerabilidade social e busca melhorar diretamente a qualidade de vida dentro das casas, reduzindo problemas estruturais e sanitários que afetam a saúde e a segurança dos moradores.

Para participar da seleção, as famílias precisaram atender critérios como renda de até R$ 2 mil, morar no imóvel e não possuir outra propriedade. Também foram priorizados lares chefiados por mulheres, famílias com idosos, pessoas com deficiência, crianças e beneficiários de programas sociais.

O programa federal é executado em parceria com a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), responsável pela seleção e acompanhamento das famílias no município.

A relação completa dos contemplados está disponível no Diogrande nº 8.334.