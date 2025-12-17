Programa de Voluntariado da Águas Guariroba realiza ação de Natal na Vila Nasser

O último sábado foi de sorrisos, emoção e muitos abraços na Vila Nasser. Em mais uma ação do Programa de Voluntariado da Águas Guariroba, colaboradores da concessionária se mobilizaram para adotar cartinhas e realizar a entrega de presentes de Natal para cerca de 120 crianças da comunidade, além de cestas para famílias atendidas na região.

A ação foi realizada na Associação de Moradores da Vila Nasser, com uma programação que reuniu brinquedos infláveis, lanche especial, a presença do Papai Noel e momentos de convivência entre voluntários e moradores. Para muitas famílias, foi a oportunidade de garantir um Natal mais acolhedor para as crianças.

“Essa ação está sendo importante porque alcança as crianças aqui da região, distribuindo presentes. Muitos não têm condições de ganhar um presente, então é muito importante também pela diversão deles, com brinquedos e lanche”, contou a moradora Marluce França.

A percepção se repete entre outros moradores. “Essa ação é muito importante pra minha família, porque aqui as crianças se divertem. Eu parabenizo todas as pessoas que estão trabalhando aqui, porque a gente vê a alegria no coração deles e das crianças”, destacou Valdirene Varanda, também moradora da Vila Nasser.

Já Solange Alves da Costa reforça a importância de ações contínuas no bairro: “A gente não tem sempre, na rotina, essas participações e essas coisas boas para as crianças. Eu adorei e quero que tenha mais vezes, com mais participação de vocês aqui, trazendo coisas boas pra nós. Que Deus abençoe todos vocês”, disse.

Os próprios voluntários relatam como essa proximidade com a comunidade fortalece o propósito do trabalho. “É muito importante fazer parte dessas ações, porque estar junto com a comunidade em um momento tão especial como o Natal nos faz viver cada vez mais a essência da Águas Guariroba, que é estar perto, contribuindo com a sociedade”, afirmou a voluntária Samantha Duprat.

Entre tantos momentos marcantes, alguns se destacam pela simplicidade. A voluntária Stefany Franco lembra do encontro de uma criança com o Papai Noel: “Um menininho bem pequenininho nunca tinha visto o Papai Noel de perto. Quando chegou e tocou na barba, achou incrível. Foi um momento simples, mas muito especial para nós”, lembrou.

Para o supervisor de Responsabilidade Social, Jhonatan Passos, a mobilização reforça o compromisso do Programa de Voluntariado com quem mais precisa. “Estamos aqui na ação de voluntariado de Natal com nossos colaboradores presentes para tornar o Natal mais feliz. Além da entrega de presentes, organizamos também a distribuição de cestas para as famílias que participam aqui, contribuindo para que o fim de ano seja mais digno e especial”, ponderou.

Além de emocionar quem participa, a iniciativa dialoga com outras ações de responsabilidade social promovidas pela Águas Guariroba ao longo do ano, como encontros com lideranças comunitárias, programas educativos e atividades em parceria com instituições locais. Essas iniciativas reforçam o compromisso da concessionária em promover impacto positivo nas comunidades onde atua, aproximando ainda mais a empresa da população de Campo Grande.

“Desejo muita paz e muita saúde para todas as famílias da comunidade, que todo mundo possa aproveitar muito bem esse Natal”, resumiu a voluntária Camila Lopes, em mensagem às famílias presentes.

Referência no Saneamento

A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 892 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.