Kepler Weber abre vagas para Campo Grande

A Kepler Weber, empresa líder na América Latina em beneficiamento, transporte e armazenagem de grãos, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee, que busca por profissionais com formação superior concluída entre 2022 e 2024 em cursos das áreas de Administração e Engenharia (Agrícola, Agronômica, Civil, Elétrica, Mecânica e Produção).

O Programa oferece uma experiência focada em aprendizado prático e imersão nas operações da empresa. Com vagas nas áreas de Implantação de Projetos, Comercial, Produção e Engenharia, os trainees terão a oportunidade de desenvolver habilidades específicas e compreender de perto os processos e desafios do setor de pós-colheita.

Os interessados devem possuir disponibilidade para atuar nas cidades onde a Kepler Weber possui operações. A empresa possui sua sede localizada em São Paulo (SP), duas fábricas em Panambi (RS) e Campo Grande (MS), além de nove centros de distribuição localizados em Cascavel (PR), Panambi (RS), Campo Grande (MS), Rio Verde (GO), Cuiabá (MT), Balsas (MA) e Paragominas (PA).

Os talentos selecionados contarão com remuneração compatível com o mercado, um plano de desenvolvimento estruturado e benefícios como plano de saúde, seguro de vida, auxílio farmácia e alimentação.

As inscrições para o Trainee Kepler Weber 2024 vão até 22/06/2024.

