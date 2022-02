Programa de estágio supervisionado atenderá 5 universidades de MS

Governo de Mato Grosso do Sul lançou oficialmente nesta quarta-feira (9), o programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica destinado a acadêmicos das Universidades do Estado. O lançamento ocorreu em uma cerimônia realizada no teatro Glauce Rocha, em Campo Grande.

Entre as instituições de ensino que participam do programa estão a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). Anhanguera-Uniderp e UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) para trabalhar no Governo do Estado.

Governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), ressalta que o programa dá a oportunidade para os estudantes se qualificarem profissionalmente.“Ao todo são 250 estagiários, como nesta primeira fase foram 104, já vamos antecipar para chamar antes a segunda turma e assim completar o grupo. Este programa é importante porque coloca o estudante dentro do Governo. Ele vai ver como funciona e porque são tomadas as decisões da gestão”, afirmou.

Durante a solenidade, o governador autorizou o chamamento antecipado da segunda turma, com 146 estudantes, que devem ser convocados em abril.

O programa foi criado por meio da Segov (Secretaria de Governo e Gestão Estratégica) em parceria com a Fundect (Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia), e a Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura).

Secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, integrou a equipe de criação do programa na época em que estava à frente da Segov e, destaca que a iniciativa trará inúmeros avanços ao Estado. “Hoje é um dia especial e marcante na história do Estado. Começamos esta ideia em 2016 e agora se ampliou para este programa que vai gerar impacto nos estudantes e no Governo”, disse.

A primeira turma foi selecionada em dezembro do ano passado e recebeu capacitação entre 3 de janeiro a 8 de fevereiro, a capacitação também foi ofertada aos gestores das secretarias e repartições que irão receber os estagiários. Conforme a administração estadual, os estudantes começam a trabalhar nas secretarias a partir do dia 14 de fevereiro.

O estágio possui duração de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os estudantes terão uma carga horária de 30 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 1.100,00, além do auxílio transporte de R$ 200,00.

“O programa já começou com a capacitação dos estagiários e gestores, antes de começar os trabalhos no Governo. Entre os objetivos está a aprendizagem e experiência profissional aos estudantes e a transformação de cultura e melhoria na performance dos setores do Estado, além de aproximar a universidade do mercado”, destacou o superintendente de gestão estratégica, Thanner Nogueira.

A solenidade contou com a presença dos secretários Eduardo Riedel (Infraestrutura), Eduardo Rocha (Governo e Gestão Estratégica), Ana Nardes (Administração), o presidente da Assembleia, o deputado Paulo Corrêa, o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira, a procuradora-geral do Estado, Fabíola Marquetti e a presidente do CRIE-MS (Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul), Elaine Cassiano, da IFMS.

(Com assessoria)