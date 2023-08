Programa de Aquisição de Alimentos: Campo Grande investe na segurança alimentar e desenvolvimento sustentável

A Prefeitura de Campo Grande está empenhada em combater a fome e garantir o acesso a alimentos seguros e nutritivos para todas as pessoas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. Essa iniciativa alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU demonstra o compromisso da cidade com a promoção do bem-estar social.

Através da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), o Programa de Aquisição de Alimentos tem possibilitado a compra de 173,623 toneladas de alimentos somente este ano. O programa tem como foco a aquisição de frutas, verduras e legumes diretamente da agricultura familiar. Esses alimentos são destinados a mais de 21 mil famílias que vivem em situação de insegurança alimentar na cidade.

A distribuição dos alimentos é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) em mais de 95 unidades, entre atendimentos diretos e conveniados. O Banco de Alimentos da SAS garante a diversidade nutricional para as famílias assistidas, uma vez que os alimentos incluem uma ampla gama de hortifrúti. Domitila Skowronski, nutricionista técnica responsável pelo Banco de Alimentos, ressalta a importância desses produtos para complementar a alimentação das famílias em situação vulnerável.

Para os produtores da agricultura familiar, o programa representa uma garantia de renda e incentivo à produção. Marisa Félix de Matos, produtora, expressa sua gratidão pela iniciativa, que não só estimula a produção, mas também fortalece a economia local. A agricultura familiar é um dos pilares do programa, que cria um elo entre desenvolvimento econômico e assistência social, permitindo que os pequenos produtores forneçam alimentos de qualidade diretamente para o Governo Federal, que então os distribui para quem realmente necessita.

O secretário da Sidagro, Adelaido Vila, ressalta que a cooperação entre o desenvolvimento econômico e a assistência social é essencial para o sucesso do programa. Essa integração tem permitido que os pequenos produtores ofereçam produtos de qualidade, que são avaliados e distribuídos pela SAS para beneficiar diretamente as pessoas em situação de necessidade.

O Programa de Aquisição de Alimentos oferece um apoio significativo aos participantes, concedendo até R$ 12 mil por ano. Campo Grande conta com 109 produtores, contribuindo para uma distribuição de 173,623 mil toneladas de alimentos, que beneficiam mais de 21 mil famílias inscritas em entidades assistenciais, impactando a vida de aproximadamente 65 mil pessoas. O compromisso da Prefeitura é garantir a aquisição de 228,960 mil toneladas de alimentos até o fim do programa, solidificando sua dedicação à segurança alimentar e ao desenvolvimento sustentável.