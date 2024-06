Profissionais da saúde são convocados para atuar em presídios de MS; veja lista

O Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (17), a relação dos candidatos aprovados para atuarem nas unidades penais de Mato Grosso do Sul. Os profissionais da área da saúde têm até 24 de junho para apresentarem na SES (Secretaria de Estado de Saúde) a documentação exigida no edital.

Nesse processo seletivo foram chamados profissionais de diversas frentes de atuação, como médicos, técnicos de higiene dental, técnicos de enfermagem, enfermeiros e farmacêuticos. Ao todo, 32 profissionais devem assumir os respectivos cargos, sendo 17 deles na Capital e 15 em Corumbá.

Conforme consta no Diário Oficial do Estado, o período de contratação desses profissionais é de um ano podendo ser prorrogado ou rescindido a qualquer tempo.

A convocação pode ser conferida na pág 88 da edição de hoje do Diário Oficial.