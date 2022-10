Professor de voleibol em MS morre durante mergulho na praia do RJ

O professor de voleibol Márcio de Oliveira Martins, morreu neste fim de semana, após ter sofrido um grave acidente na Praia Grande em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, no Rio de Janeiro.

Segundo o site Rlagos notícias, o professor estava mergulhando no mar quando uma onda o arrastou e fez com que ele batesse a cabeça na areia, momento que seu pescoço quebrou. Em seguida, o corpo de bombeiros foram acionados e chegaram a levarMárcio para o hospital em estado grave, mas ele não resistiu e morreu na tarde de domingo (9).

O Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública lamentou e manifestou pesar pelo falecimento do professor Márcio. “A Diretoria e o Conselho Fiscal do sindicato externam as mais sinceras condolências à família e amigos, por esta inestimável perda, e roga que as forças divinas confortem os corações de todos que conheciam e amavam o professor Márcio de Oliveira Martins. Prestamos nossa singela homenagem, exaltando o importante papel que desempenhou na luta por uma educação pública de qualidade”.