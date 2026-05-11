Produção é intensificada para 9ª Festa do Queijo em Rochedo

Festa foi adiada para os dias 15 e 16 de maio devido as tempestades que atingiram no último fim de semana em MS

Produtores de Rochedinho e região entram na reta final para a 9ª Festa do Queijo, que acontece nos dias 15 e 16 de maio, em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco. Esta será a maior edição já realizada do evento, com 40 expositores e expectativa de repetir o público de cerca de 10 mil pessoas registrado no ano passado.

Nas propriedades rurais, a rotina já mudou. Entre formas, prateleiras e peças em processo de cura, famílias inteiras trabalham para garantir a produção que será comercializada durante os dois dias de festa.

Para a família de Joseane Souza Borges, de 34 anos, a produção de queijo faz parte da rotina há mais de duas décadas. A tradição começou com o pai, responsável pela ordenha diária de cerca de 50 a 70 litros de leite dos animais criados na propriedade.

Joseane na cozinha experimental da escola agrícola (Foto: Mayara Ortiz)

“Nossa produção é totalmente artesanal, e toda a família está envolvida nela, até as crianças já estão aprendendo”, comenta. Este será o terceiro ano da família na Festa do Queijo. Entre os produtos que serão levados estão os queijos frescal, meia-cura e curado. Somente Joseane acredita que deve comercializar cerca de 100 peças durante o evento.

Na reta final para a festa, parte da produção é feita na cozinha experimental da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, parceira dos produtores desde as primeiras edições do evento. “Podemos utilizar sempre, desde que em horários alternativos às aulas, uma vez que a prioridade sempre é para as aulas práticas”. Segundo Joseane, o espaço ajuda principalmente a ampliar a produção neste período de maior demanda.

Zuleide na produção de queijo (Foto: Mayara Ortiz)

Outra produtora que já intensificou os trabalhos para o evento é Zuleide Canhete Rodrigues, de 64 anos. Ao lado do marido, José Alceu da Silva Cabral, de 70 anos, ela participa da Festa do Queijo há cinco anos.

O casal produz em Jaraguari e começou a preparação ainda em abril. “Começamos aqui às cinco horas e são cerca de seis horas por dia aqui na queijaria”, explica Zuleide.

Mesmo com parte do rebanho em processo de inseminação e redução na produção de leite, o casal mantém as encomendas e também prepara as peças que serão comercializadas durante a festa. “Estamos com duas vacas para inseminação, então conseguimos ordenhar um pouco menos de leite que o de costume”, comenta Alceu.

Zuleide colocando a produção do dia na prensa mecânica para extração do soro (Foto: Mayara Ortiz)

Entre os sabores produzidos pelo casal estão os queijos do Reino, com guavira, vinho, tereré, além das versões frescal, meia-cura e curado. A expectativa é disponibilizar entre 150 e 200 peças durante os dois dias de evento.

Com entrada gratuita, a 9ª Festa do Queijo começa às 19h e contará com produtores rurais, praça de alimentação, artesanato e atrações culturais.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

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