Procurando emprego? Assaí está com mais de 110 vagas abertas em Mato Grosso do Sul 

O Assaí está com 116 vagas abertas para atuar nas lojas no estado do Mato Grosso do Sul. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais. Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de Depósito, Operador(a) de loja e Operador(a) de caixa.

Os(as) interessados(as) devem se inscrever diretamente nas vagas disponíveis da região, pelo link: https://assai.gupy.io/ e selecione o estado do MS na busca. Para o cadastro, é necessário ter em mãos CPF, número de telefone, mais de 18 anos, ensino médio completo e contar com um endereço de e-mail atualizado.

A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o País.

O Assaí está presente no Mato Grosso do Sul desde 2013 e conta com seis lojas nas cidades de Campo Grande e Dourados. Ao todo, a companhia gera cerca de 3.000 mil empregos entre diretos e indiretos no estado.

