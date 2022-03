Procon promove evento em Dia do Consumidor na Capital

Para comemorar o Dia do Consumidor o Procon irá promover um evento em sua sede, localizada na Avenida Afonso Pena, de 15 a 18 de março, das 8h ás 11h e das 13h ás 17h, com orientações sobre os requisitos e locais para efetivação do NIS/CadÚnico, pela SAS; emissão da Carteira de Identificação Estudantil/CIE (“carteirinha” de estudante/meia-entrada) pela A-UCE e USMES.

Na ação também serão ofertados negociações e renegociações de dívidas com a concessionária de energia elétrica e com a companhia de fornecimento de água.

Essas negociações contarão com propostas de entrada facilitada e parcelamento.

No lançamento da ação serão pactuados Acordos de Cooperação com os seguintes parceiros: ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), Águas Guariroba, ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconomicos), Energisa e Serasa Experian.

Os termos de cooperação assinados entre o Procon, Águas Guariroba e Energisa tratam do compartilhamento digital das notificações advindas dos processos administrativos instaurados no órgão.

Na ocasião, 5 colaboradores serão oficialmente designados para as atividades de fiscalização, vinculados ao órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, devidamente credenciados.

Com a ACICG, refere-se ao estabelecimento de cooperação no desenvolvimento de ações de interesse comum ao atendimento à Política Nacional de Relações de Consumo, visando à instalação de Posto Avançado de Atendimento do Procon, para o apoio de agentes econômicos de pequeno e médio porte, para efeito de aplicação das normas consumeristas.

A respeito do DIEESE, a proposta é de acompanhamento da evolução dos preços dos itens que compõem a cesta básica para a elaboração das pesquisas feitas pela Subsecretaria, em razão da pandemia.

Em relação à Serasa Experian, mútua assistência e cooperação para o acesso ao cadastro de inadimplentes, a fim de informar o consumidor titular atendido no âmbito do Núcleo de Educação Financeira do Procon Municipal.