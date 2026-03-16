Procon-MS registra 6,4 mil reclamações contra empresas em 2025; bancos e telefonia lideram queixas

Relatório aponta 22.980 atendimentos no ano e mostra que serviços financeiros, telefonia e energia concentram maior número de problemas

O Procon Mato Grosso do Sul contabilizou 22.980 atendimentos entre janeiro e dezembro de 2025, conforme o Cadastro de Reclamações divulgado pelo órgão. Do total, 12.811 registros (55,75%) foram queixas relacionadas a produtos ou serviços. Após análise técnica, 6.445 reclamações entraram na lista oficial publicada pelo órgão, por atenderem aos critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC) .

Entre os setores com maior número de reclamações aparecem serviços bancários, telefonia e energia elétrica.

No segmento financeiro, as principais demandas envolvem crédito consignado, cartão de crédito, cobrança por serviço não contratado e negativação indevida .

Na área de telefonia, os registros incluem cobrança indevida, serviços não solicitados, multa por fidelidade e dificuldade para cancelamento de contrato. Já no fornecimento de energia elétrica, há casos relacionados a cobranças contestadas e questionamentos sobre cláusulas contratuais .

O relatório, com 788 páginas, detalha empresa por empresa, número de reclamações atendidas e não atendidas, além do índice de solução apresentado por cada fornecedor.

Confira o relatório completo:

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A publicação anual tem como objetivo dar transparência às relações de consumo no Estado e permitir que a população acompanhe quais setores concentram mais queixas e como as empresas respondem às demandas registradas.

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