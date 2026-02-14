Primeiro dia de Carnaval na Capital é marcado pela presença de 20 mil foliões

Festa seguiu até as 23h com diferentes públicos na Esplanada Ferroviária, um dos principais pontos de celebração do Carnaval de rua em Campo Grande

Cerca de 20 mil pessoas. Este foi o público estimado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) no primeiro dia de bloco de Carnaval em Campo Grande. As comemorações iniciaram, oficialmente, nesta sexta-feira (13).

O número confirma o que se viu ao longo da noite: muita animação, famílias, amigos e foliões ocupando o espaço público com alegria e responsabilidade.

O primeiro dia de folia foi marcado por um clima de tranquilidade e organização. Com atuação integrada das equipes da Guarda Civil Metropolitana, órgãos de trânsito e demais forças de apoio do município, a festa transcorreu de forma segura, garantindo conforto e proteção ao público presente.

Além do esquema de segurança, os foliões contaram com estrutura de apoio e atendimento no local, assegurando que todos pudessem aproveitar a programação com tranquilidade, e uma base de primeiros socorros instalada pela Secretaria Municipal de Saúde.

A festa seguiu até as 23h, reunindo diferentes públicos e consolidando a Esplanada Ferroviária como um dos principais pontos de celebração do Carnaval de rua na Capital.

A programação continua nos próximos dias, com blocos de rua e desfile das escolas de samba entre segunda e terça-feira na região da Praça do Papa.

