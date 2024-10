Primeiras horas do Guichê 60+ no Detran do Shopping Campo Grande registra 22 atendimentos

A expansão do Guichê 60+ para a Capital foi muito bem recebida pelos cidadãos que estiveram nesta segunda-feira (7) na Agência do Detran Shopping Campo Grande e já foram direcionados para o espaço de atendimento exclusivo. Assim que abriu as portas, às 10h, a unidade estreou o novo modelo de atendimento especializado, e num período de 6 horas, realizou 22 atendimentos.

A jornalista Cidinha Ribeiro, foi a primeira e aprovou a iniciativa. “Eu vim por um acaso aqui hoje para pagar o meu licenciamento. Cheguei e adorei tudo isso que tá acontecendo. Esse atendimento Detran 60 + facilitou muito a minha vida, e vai facilitar a vida de todo mundo, sabe? Pessoas que têm mais idade, têm mais dificuldades, e poder chegar e ser atendido é bom demais, não tem fila, eu adorei”.

Entre os primeiros atendidos, também estava Olegário Teodoro (foto de capa), que foi à agência para dar andamento ao processo de renovação da sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

“Uma grata surpresa. Acho que é uma uma opção excelente que o Estado tomou e o Detran tomou. Não é porque somos aposentados que não temos o que fazer, muito pelo contrário, a gente sempre tá ocupado. E chegando aqui me deparei com um atendimento super rápido e que facilitou bastante as coisas para pessoas que têm acima de 60 anos” .

Na avaliação do diretor-presidente do Detran-MS, a iniciativa vem somar com as diversas entregas que o Governo do Estado tem feito com uma gestão inclusiva, digital, moderna e inovadora.

“O nosso governador Eduardo Riedel questiona muito e exige muito um atendimento de qualidade. O cidadão que nos procura, precisa ser muito bem recebido, com todas as ferramentas digitais, mas também precisa que esse atendimento seja inclusivo como o nosso estado Mato Grosso do Sul. É um avanço enorme e aproveitamos a oportunidade de uma ideia de uma servidora lá de Dourados e estamos expandindo para as nossas agências”, pontuou.

A Subsecretária de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, Zirleide Barbosa, esteve no lançamento e destacou a transversalidade da iniciativa.

“Quero parabenizar o Detran que já vem há algum tempo fazendo um trabalho voltado às pessoas 60+ e agora quando o Detran sai do discurso de que todas as pessoas têm o direito de envelhecer e envelhecer bem, de ter os cuidados para esse momento importante de sua vida, tem essa iniciativa de capacitar os seus servidores da Capital e dos municípios de Mato Grosso do Sul para um atendimento mais qualificado e também criar guichês onde as pessoas possam chegar e dirigir-se a esse guichê para ter toda atenção que elas merecem”.

Pioneiro entre os Detrans, o novo modelo de atendimento para pessoas idosas foi lançado na última quinta-feira (03) na Agência Híbrida de Dourados, e tem sido bastante elogiado pelas pessoas que passam por lá.

“Na sexta recebemos 3 elogios, de pessoas que amaram serem atendidas lá. Na semana passada, por exemplo, um senhor foi buscar a esposa para também ter o aplicativo no celular e ser indicada como principal condutora. Tem sido gratificante”, contou a idealizadora da iniciativa, Elizangela Ximenes.

De acordo com o IBGE, os idosos representam 6,6% da população sul-mato-grossense. Já com relação a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), os 60+ representam 15% dos condutores ativos (exclui as CNHs vencidas há mais de 30 dias) no Estado.

Além de Campo Grande, que possui 57.189 condutores com mais de 60 anos, os municípios com mais condutores nesta faixa etária são: Dourados com 14.677, Três Lagoas com 7.820, Ponta Porã com 3.838, e Corumbá com 3.496.

Com informações da Agência de Notícias de MS.