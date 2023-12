Previsão do tempo para final de dezembro prevê chuva e altas temperaturas

A previsão do tempo para os próximos dias em Mato Grosso do Sul, indica que o final de semana e feriado de Ano Novo será de sol, chuvas e tempestades, segundo o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS).

Na sexta-feira (28), sol e variação de nebulosidade, com altas temperaturas entre 38-40ºC e baixos valores de umidade relativa do ar entre 15-35 %. Porém, não se descartam pancadas de chuva.

De sábado (30) a domingo, o tempo fica instável com sol e aumento de nebulosidade, com riscos de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os maiores acumulados de chuva estão previstos para as regiões centro-norte, leste, nordeste e sudeste do estado.

Já em 2024, na segunda-feira (1) e terça-feira (2), a previsão é de sol e variação de nebulosidade. Porém, não se descartam pancadas de chuvas típicas do verão.

Clima quente

Nesta quarta-feira, a cidade que atingiu a temperatura mais quente foi Porto Murtinho, marcando 38.1 º C. Campo Grande marcou os 34,2 º C, segundo o Cemtec-MS.