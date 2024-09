Sol e temperaturas altas nesta quarta-feira em MS

A previsão do tempo para esta quarta-feira(25) indica a continuidade do tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. Pela configuração dos ventos o céu deverá continuar encoberto por uma camada de fumaça oriunda de incêndios florestais na região amazônica e também de estados e países vizinhos. A situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorecendo o tempo quente e seco no estado de Mato Grosso do Sul.

O grande destaque destes dias são as temperaturas acima da média, podendo atingir os 38-42°C aliado a baixos valores de umidade relativa do ar, com valores entre 7-20%. Por isso, recomenda-se que a população beba bastante líquido, evite exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e umidifique os ambientes. Além disso, as condições meteorológicas previstas, de tempo quente e seco, favorecem a ocorrência de incêndios florestais. Desta forma, recomenda-se que a população não ateie fogo em nenhuma situação, pois é crime ambiental.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 20-25°C e máximas entre 36-40°C para as regiões sul, sudeste e leste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 25-30°C e máximas entre 38-42°C. Já nas regiões norte e bolsão são esperadas mínimas entre 23-27°C e máximas entre 37-40°C. Em Campo Grande, mínimas entre 26-28°C e máximas entre 35-37°C. Os ventos atuam entre o quadrante leste e norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

