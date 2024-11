Previsão do tempo indica céu nublado e previsão de chuva em Campo Grande nesta quinta-feira

A manhã desta quinta-feira (21) começou com céu nublado em Campo Grande, e a previsão é de que as condições climáticas permaneçam instáveis ao longo do dia. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), há possibilidade de pancadas de chuva, que podem variar de intensidade, até a sexta-feira (22).

Na Capital, os termômetros registraram 24°C nesta manhã, com máxima prevista de 29°C para hoje. Amanhã, a temperatura deve alcançar 28°C. O fim de semana promete ser mais quente, com máximas de 31°C no sábado e 32°C no domingo.

Nas demais regiões de Mato Grosso do Sul, as máximas desta quinta-feira variam. Na região pantaneira, cidades como Porto Murtinho, Coxim, Aquidauana e Corumbá podem atingir até 32°C. No sul do Estado, Ponta Porã terá máxima de 28°C, enquanto Dourados pode registrar até 30°C.

Outras cidades também enfrentam calor: Maracaju terá 32°C, enquanto Três Lagoas, Água Clara, Paranaíba, Nova Alvorada do Sul e Ivinhema podem alcançar até 31°C. Em Nova Andradina, a máxima será de 30°C, seguida por Bonito e Naviraí, com 29°C. Já Chapadão do Sul deve registrar 28°C.

A instabilidade climática no Estado é provocada pelo calor e pela alta umidade relativa do ar. O Cemtec alerta para chuvas fracas a moderadas em diversas regiões, com possibilidade de episódios mais intensos em áreas isoladas. É importante que a população fique atenta às mudanças rápidas no clima e tome precauções em caso de temporais.

Com informações do Cemtec

