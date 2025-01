Previsão do tempo indica calor e alerta de chuva intensa nesta terça-feira, em MS

O calor segue predominando em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (7), com previsão de temperaturas elevadas em diversas regiões do Estado. De acordo com a meteorologia, a temperatura máxima pode atingir os 38ºC, enquanto a umidade relativa do ar permanece em níveis baixos, exigindo atenção especial à hidratação e aos cuidados com a saúde.

Na Capital, Campo Grande, a manhã começou com céu claro e 24ºC. A previsão é de sol com algumas nuvens ao longo do dia, e a temperatura pode chegar aos 33ºC. O mesmo índice é esperado para a quarta-feira, enquanto na quinta-feira os termômetros podem subir um pouco mais, alcançando 34ºC.

Na região pantaneira, as máximas variam entre 38ºC em Porto Murtinho, 31ºC em Corumbá e 29ºC em Coxim. Em outras cidades, como Ponta Porã e Dourados, os termômetros podem marcar até 33ºC e 37ºC, respectivamente.

Outras temperaturas previstas para esta terça-feira incluem:

– Maracaju: 38ºC

– Três Lagoas: 37ºC

– Nova Andradina: 37ºC

– Bonito, Água Clara, Ivinhema, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul: 36ºC

– Naviraí: 33ºC

– Bandeirantes: 29ºC

– Costa Rica: 27ºC

Na segunda-feira (6), Porto Murtinho e Água Clara destacaram-se entre os cinco municípios mais quentes do Brasil, com temperaturas de 38,4ºC e 37,5ºC, respectivamente. Outros destaques nacionais foram Jaguaribe (CE), Patos (PB) e Caicó (RN), que registraram 39ºC. No quesito umidade, Amambai foi o município mais seco do país, com umidade relativa do ar em apenas 13%.

Apesar do calor, 19 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de chuva intensa até o final da manhã desta terça-feira, conforme aviso publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta abrange cidades como Água Clara, Alcinópolis, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ladário, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

Moradores dessas regiões devem ficar atentos a possíveis transtornos causados pelas chuvas, como alagamentos e descargas elétricas. A recomendação é evitar áreas de risco e permanecer em locais seguros durante os eventos climáticos adversos.

Com informações do Inmet

