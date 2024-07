Previsão do tempo: frio intenso e nevoeiro interrompem operação do Aeroporto Internacional de Campo Grande

Campo Grande amanheceu nesta quarta-feira (10) com uma temperatura de 10,1ºC e um nevoeiro denso, o que forçou o fechamento do Aeroporto Internacional para pousos desde as 5h30, conforme informou a concessionária Aena. Esta condição climática tem causado transtornos em voos programados para a Capital sul-mato-grossense.

Um voo da Latam, vindo de Guarulhos (SP), sobrevoa a cidade neste momento, aguardando condições mais favoráveis para o pouso. Além disso, um voo da Gol, que partiu de Brasília, teve que retornar ao destino de origem na noite de terça-feira (9) devido ao forte nevoeiro.

A madrugada foi marcada por temperaturas baixas em várias regiões do Mato Grosso do Sul. Veja os índices registrados:

– Sete Quedas: 6,0ºC

– Ponta Porã: 6,1ºC

– Dourados: 8,0ºC

– Juti: 8,2ºC

– Amambai e Itaquiraí: 8,4ºC

– Sidrolândia: 8,7ºC

– Rio Brilhante: 8,8ºC

– Maracaju: 8,9ºC

– Ivinhema: 9,2ºC

– Campo Grande: 10,1ºC

– Porto Murtinho: 10,2ºC

– Aquidauana: 11,5ºC

– Corumbá e Amambai: 12,2ºC

– Sonora: 12,8ºC

Esses índices são sujeitos a alterações conforme novas atualizações das bases meteorológicas do Inmet espalhadas pelos municípios.

Para esta quarta-feira a máxima prevista para Ponta Porã e Nova Alvorada do Sul é de 13ºC, em Dourados, Nova Andradina, Ivinhema, Bonito, Maracaju e Sidrolândia, os termômetros devem chegar aos 14ºC, Porto Murtinho, 16ºC, Corumbá, 18ºC.

Os municípios onde as máximas previstas passam dos 20ºC são, Três Lagoas e Água Clara, com previsão de 21ºC, São Gabriel do Oeste, com previsão de 22ºC, Paranaíba e Coxim, com previsão de 25ºC e Cassilândia, que pode chegar aos 27ºC.

A previsão é que o frio intenso continue afetando a rotina dos sul-mato-grossenses ao longo do dia. As autoridades alertam para cuidados redobrados ao dirigir devido à baixa visibilidade provocada pelo nevoeiro.

