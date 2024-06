Previsão do tempo: fim de semana será de sol e calor intenso em MS

O próximo fim de semana promete ser de sol e calor intenso em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de uma alta pressão atmosférica será responsável pelo tempo estável e poucas nuvens, favorecendo o clima quente e seco entre sexta-feira (7) e domingo (9).

Em Campo Grande, o dia já começa com céu aberto e temperaturas amenas, registrando 21°C nesta manhã. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que a máxima para hoje alcance os 29ºC.

A região pantaneira enfrentará temperaturas ainda mais elevadas nesta sexta-feira. Coxim terá máxima de 31ºC, Aquidauana 32ºC, e Porto Murtinho e Corumbá registrarão picos de 33ºC.

No sul do Estado, as temperaturas serão um pouco mais amenas em comparação com outras regiões. Ponta Porã terá máxima de 27ºC e Dourados de 29ºC, proporcionando um calor mais moderado.

As previsões para outras cidades de Mato Grosso do Sul também indicam calor significativo. Chapadão do Sul deve registrar 27ºC, enquanto São Gabriel do Oeste, Naviraí e Costa Rica terão máximas de 28ºC. Em Três Lagoas, Paranaíba, Ivinhema, Maracaju e Bonito, os termômetros devem marcar até 29ºC.

Com informações do Cemtec e Inmet

