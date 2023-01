Presidente do Coren cobra convocação de aprovados do concurso

O presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS), dr. Sebastião Duarte, foi recebido na manhã desta segunda-feira (16), na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, pela secretária-adjunta, dra. Rosana Leite de Melo, onde trataram sobre a Saúde do município.

O assunto principal a necessidade de melhorar o dimensionamento de profissionais de enfermagem da rede urgência e emergência e da atenção básica, devido às inúmeras denúncias recebidas pelo setor de fiscalização.

Está ocorrendo a falta de reposição de profissionais da enfermagem afastados, de férias ou com vacância. Na semana passada, a fiscalização do Coren-MS flagrou apenas dois profissionais de plantão em uma Unidade de Pronto Atendimento, quando na escala era para ter cinco enfermeiros. Levantamento feito pelo Conselho há déficit de cerca de 30 enfermeiros e de 60 técnicos de enfermagem na rede municipal.

Dr. Sebastião cobrou que proceda a convocação de mais profissionais aprovados no concurso público. Essa semana ficou combinado a divulgação do quantitativo de profissionais a serem convocados para assumir as vagas ociosas.

Tomaram posses no dia 6 de dezembro, o vereador Sandro Benites como secretário da Saúde de Campo Grande e Rosana Leite Melo, ex-diretora-presidente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) e que chefiou a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, de secretária-adjunta.

A reunião foi convite da Sesau que busca dialogar com os conselhos de classes. Essa foi a segunda reunião do Coren-MS com a nova gestão da SESAU, para tratar da regularidade no número de profissionais de enfermagem. Participaram a coordenadora do setor de fiscalização do Coren-MS, Dra. Liniani Cristina Rodrigues Módulo Carvalho, a enfermeira fiscal, Dra. Priscilla Santana de Araújo, e o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS), Flávio Shinzato.