Prêmio milionário agita sorteio da Mega-Sena; confira números

O primeiro sorteio da Mega-Sena desta semana ocorreu nesta quinta-feira (8), com o concurso 2686. O prêmio em jogo atinge a marca de R$ 37.451.429,00. O sorteio das seis dezenas, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), revelou os números 06-41-12-43-20-59.

Além disso, outros concursos das Loterias Caixa também foram realizados, incluindo a Quina, com o concurso 6362, que pode premiar com R$ 4.128.221,50, apresentando as dezenas 35-65-08-53-70.

O Dia de Sorte, com o concurso 873, trouxe os números 23-17-06-07-03-25-09 – 03 março, com um prêmio estimado em R$ 800 mil. Os últimos sorteios contemplaram ainda a Timemania e a Lotofácil. No concurso 2052 da Timemania, o prêmio pode chegar a R$ 13,2 milhões, com os números sorteados: 42-60-68-19-21-63-40 – 20 Brasiliense-DF.

Enquanto isso, o prêmio da Lotofácil, no concurso 3025, está estimado em R$ 1,7 milhão, com as dezenas sorteadas sendo 06-04-14-13-12-07-03-19-16-24-11-23-22-08-21.

