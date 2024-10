Prefeitura realiza terceiro sorteio do “IPTU Dá Prêmios” 2024

A Prefeitura de Campo Grande realizou nesta quarta-feira (23), na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), a entrega das premiações do 2º sorteio do “IPTU Dá Prêmios”, de 2024. Na ocasião, também foram sorteados os novos ganhadores do carro, moto, televisores e aparelhos de ar-condicionado, no terceiro e último sorteio do ano.

No dia 21 de agosto de 2024, data do segundo sorteio, os contribuintes contemplados no primeiro sorteio (realizado em 19 de junho), receberam os prêmios que consistem em um (01) automóvel 0km, uma (01) motocicleta 0km, três (03) aparelhos televisores e três (03) aparelhos de ar-condicionado. Do mesmo modo, nesta manhã, os participantes contemplados no segundo sorteio do “IPTU dá Prêmios”, também receberam as premiações.

Como parte das regras do concurso, todos os contribuintes participantes preencheram o cupom de forma legível, especificando o nome, CPF/CNPJ, RG, o endereço, o bairro e telefone de contato e depositaram na urna do “IPTU dá Prêmios”, na sede da Central do IPTU.

No total, em 2024 foram sorteados e serão entregues 24 prêmios, sendo 3 (três) automóveis 0km, 3 (três) motocicletas, 9 (nove) aparelhos de ar-condicionado e 9 (nove) televisores Smart. O prazo para entrega dos prêmios é de, no máximo, 90 dias após a realização do sorteio.

Confira os contribuintes ganhadores no terceiro sorteio “IPTU dá Prêmios” edição 2024:

Ar-condicionado:

Marisa P. Q. Farias

Eliane de Oliveira M. Ferreira

Manoel Góes Pache

Televisores:

Geovan José de Alençar

José Vieira Medeiros Neto

Marcos Augusto Neto

Motocicleta 0km:

Juan B. Galeano Centurion

Automóvel 0km:

Paulo Alexandre Kalil

