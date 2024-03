Prefeitura realiza primeiro curso de qualificação para atendentes em serviços Pets

A Prefeitura de Campo Grande encerrou nessa sexta-feira (15), o primeiro curso realizado numa parceria entre a Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) e a Secretaria da Juventude (Sejuv). Ao todo 44 alunos receberam ensinamentos básicos de como proceder desde o contato inicial com o animal, primeira avaliação, até contensão de animais mais ferais, entre outros assuntos.

O médico-veterinário da Subea, Edvaldo Salles, foi quem ministrou as aulas durante toda a semana e a grande procura pelo curso o surpreendeu. “Participaram alunos de todas as idades, desde muito novos, adolescentes, até pessoas de mais idade e todos muito interessados nos temas abordados”, disse Salles que também acredita que a alta procura tem a ver com a curiosidade e satisfação que as pessoas têm em trabalhar com pets ou até mesmo para melhor cuidar dos seus próprios animais.

Para Ana Luiza Lourenço, titular da Subea, os cursos ofertados gratuitamente pela Prefeitura trazem perspectiva de uma formação mais qualificada, além de conhecimentos que podem ser usados no dia a dia. “Dentro das finalidades da Subea, temos a parte educativa que trabalhamos desde crianças do ensino fundamental e agora oportunizando também para jovens e adultos a conhecerem nossa secretaria e parte do trabalho que é realizado. Esperamos que assim consigamos cada vez mais conscientizar a população sobre o que é bem-estar animal”, avaliou.

Antoniel Velásques, estudante de 19 anos, conta que foi o primeiro curso que participou e que por ter interesse em animais quer fazer freelancer de cuidador dos Pets. “Procurei o curso para melhorar meu atendimento e conhecimento sobre cães. Trabalho de cuidador para algumas pessoas quando eles precisam viajar, e achei essencial tudo que foi dito aqui”.

A paixão por animais fez com que a auxiliar administrativa Maria Urbano de Oliveira, 55 anos, procura-se o curso. “Além dos meus 8 Pets (entre cães e gatos) sempre cuido dos animais que aparecem pela vizinhança. Então me interessei pelo curso porque me ensinou noções básicas para avaliar um animal, e quais os primeiros procedimentos a ter quando se encontra um”.

Atrás de qualificação para procurar o primeiro emprego, Gustavo de Alencar, 14 anos, se inscreveu por ser da aérea que ele pretende atuar futuramente. “Gosto muito de animais, e para primeiro emprego quero procurar algo que possa trabalhar diretamente com eles. E todos os temas abordados no curso me trouxeram muito empolgação e certeza que quero trabalhar com isso”, frisou.

Edvaldo Salles afirma que a parceira entre as secretarias continuará ao longo deste ano e espera ver as salas cada vez mais cheias. “É muito bom encontrar pessoas tão engajadas em conhecer um pouco do trabalho realizado com os animais. E passar o que sei para outras pessoas, é gratificante”.

O próximo curso será realizado no mês de maio ainda sem data confirmada.

Toda semana a Sejuv oferta cursos de qualificação profissional, com certificado, em várias áreas de atuação para jovens e adultos, de forma gratuita. Para mais informações os interessados podem ligar no (67) 3314-3577 ou pelo site https://www.campogrande.ms.gov.br/sejuv/cursos-gratuitos/.

Com informações da prefeitura de Campo Grande

